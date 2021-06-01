СУМ у Великій Британії проведе «Злет Прапорів»

Спілка української молоді у Великій Британії (Ukrainian Youth Association of Great Britain) 3 липня проведе «Злет Прапорів» на оселі «Тарасівка».

Як повідомляв Укрінформ, про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбуці.

Захід присвячено 75-літтю відновлення СУМ в Діаспорі. Подія відбудеться у день, коли Крайова управа СУМ у Великій Британії зустрічатиме естафету Ювілейного прапора СУМ, який зараз подорожує світом.

Зауважується, що через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, участь у злеті зможе взяти обмежена кількість осіб.

Нагадаємо, переходовий прапор крайової управи Спілки української молоді у Великій Британії 2021 року вручено осередку Вулверхемптон ім. 30 червня 1941 року.