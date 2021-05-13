Переходовий прапор СУМ у Великій Британії отримав осередок Вулверхемптон

Переходовий прапор крайової управи Спілки української молоді у Великій Британії 2021 року вручено осередку Вулверхемптон ім. 30 червня 1941 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СУМ у Фейсбуці.

Зауважується, що ця нагорода є визнання його наполегливої праці у громаді та дотримання сумівських ідеалів, відданість крайовій діяльності.

«Участь Осередку Вулверхемптон у здвигах завжди тішить. Вони раді допомогти Крайовій Управі за будь-якої нагоди. Вони більш ніж гідні цієї честі!», – кажуть в Крайовій Управі СУМ у Великій Британії.

Нагадаємо, Переходовий прапор Спілки Української Молоді в США отримав осередок спілки імені Миколи Павлушкова в Чикаго.

Фото: СУМ / Фейсбук