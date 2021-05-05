Переходовий прапор СУМ у США отримав сумівський осередок в Чикаго

Переходовий Прапор Спілки Української Молоді в Америці 2021 року вручено осередку спілки імені Миколи Павлушкова в Чикаго.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СУМ у Фейсбуці.

«Цей прапор щороку вручається кращому осередку цього терену, який заслужив на це своєю культурно-освітньою, суспільно-громадською та вишкільною працею, активною зовнішньою діяльністю, продемонстрував високий рівень Юнацьких досягнень, дисципліну та фінансову зарадність», – зауважили у спілці.

Нагадаємо, в Катедральному соборі УГКЦ Мюнхена освятили жовто-синій стяг з вишитою на ньому емблемою відзначення 75-ліття відновлення Спілки української молоді в діаспорі. Після цього він вирушив до Бельгії.