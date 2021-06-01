Українські консули проведуть обслуговування громадян у французькому місті Лілль

Посольство України у Франції 30 червня проведе виїзне консульське обслуговування громадян у місті Лілль.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Зауважується, що прийом відбуватиметься за адресою: 299 boulevard de leeds, 59000 lille виключно за попереднім записом за посиланням. Якщо при записі буде вказано, що немає вільних місць - це означатиме, що всі доступні місця на цю дію вже заброньовані заявниками.

Посольство просить звернути увагу на основні правила бронювання:

При записі на прийом повинне бути вказане ім'я та прізвище тієї особи, яка звертатиметься для вчинення консульської дії. Неповні записи (без вказаного імені, прізвища або за псевдонімом) будуть анульовані. Просимо не використовувати реєстрацію через Facebook чи Gmail, якщо у них вказані неповні дані чи псевдонім.

У разі вчинення консульських дій для дітей до 16 років (оформлення закордонного паспорта чи набуття громадянства) під час реєстрації вказуються дані дитини.

Для кожної консульської дії береться окремий запис.

Дублі запису (повторні записи однієї особи на одну і ту ж дію) не допускаються і будуть видалені адміністратором.

Інформація щодо необхідних документів, тарифів консульського збору та термінів виконання наведена на цьому сайті. Наявність усіх необхідних документів та їх копій є обов'язковою передумовою для вчинення будь-якої консульської дії. Посольство нагадує, що оплата консульського збору здійснюється виключно банківською карткою під час прийому.

Під час виїзного обслуговування також можна отримати виготовлені та доставлені до посольства закордонні паспорти та довідки про громадянство дітей, попередньо заповнивши анкету. Ця анкета не є записом на подачу документів, а призначена виключно для отримання вже готових паспортів та довідок. При цьому не потрібно окремо робити запис на прийом (заповненої анкети достатньо для того, щоб охочі могли забрати виготовлений документ на цьому виїзному обслуговуванні). Підтвердження в цьому разі не надсилаються.

Нагадаємо, посольство України у Лівані 10 та 11 червня проведе виїзне консульське обслуговування українських громадян у сирійському місті Дамаск.