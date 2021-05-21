Українські консули проведуть обслуговування громадян у Дамаску

Посольство України у Лівані 10 та 11 червня проведе виїзне консульське обслуговування українських громадян у сирійському місті Дамаск.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Ліванській Республіці.

Консульське обслуговування відбудеться у приміщенні посольства України в Сирійській Арабській Республіці.

У відомстві звертають увагу, що у зв’язку з цим прийом громадян України консульським відділом посольства України в Ліванській Республіці 10 та 11 червня 2021 року не проводитиметься. Попередні записи на прийом в онлайн черзі на цей період скасовані.

З термінових питань (оформлення проїзних документів для термінового виїзду з країни, документів, пов’язаних зі смертю тощо) посольство просить звертатися на електронну пошту: emb_lb@mfa.gov.ua.

Зауважується, що у випадках надзвичайного характеру за участі громадян України в Посольстві працює цілодобова гаряча лінія за телефоном +961 592 16 68.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив бета-версію нового цифрового продукту МЗС, завдяки якому сотні тисяч громадян вже можуть цілодобово та з будь-якої точки світу всього у кілька кліків отримати необхідну інформацію з консульських питань.