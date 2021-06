У Бразилії показали фільм режисера українського походження про місцеву діаспору

У Бразилії відбувся онлайн-показ документального фільму «Зроблено в Україні – українці в Парані» бразильського кінорежисера українського походження Гуто Пашко.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство Бразилії в Україні.

Гуто Пашко був президентом Асоціації відео та кінематографії штату Парана, та директором бразильської Асоціації документального кіно, є віцепрезидентом Союзу аудіовізуальної індустрії штату Парана – SIAPAR та власником студії та акторської агенції GP7 Cinema.

Він народився 27 травня 1976 року неподалік м. Прудентополіс, штат Парана в родині українських іммігрантів з Тернопільщини в четвертому поколінні. Він був найстаршим серед 11 дітей, які виховувалися в українських традиціях. До 11-ти років він навіть не розмовляв португальською, лише українською.

«Тож невипадково у своїй творчості як режисер Гуто Пашко звертався до свого національного коріння і зняв п'ять фільмів про українську діаспору в Бразилії (в цілому він знімає серіали для телебачення Бразилії, художні фільми та документалістику). Так, першим, 20 років тому, він зняв документальний фільм «Made in Ucrania. Українці Парани» (Made In Ucrania – Os Ucranianos no Paraná), що розповідав про життя української діаспори в штаті Парана, де найбільший осередок української діаспори в Бразилії, її проблеми, відносини з батьківщиною. Його головна мета – показати свою "малу Україну" в Бразилії, в штаті Парана, де він виріс. Там і досі розмовляють українською говіркою кінця ХІХ ст., дотримуються українських традицій, святкують Великдень та Різдво, як в Україні, готують борщ і голубці...)», – повідомили в посольстві.

Зауважується, що Гуто Пашко також намагається зробити внесок у збереження своєї «малої України»не лише як митець, а й як громадський та політичний активіст. Він балотувався в депутати на місцевих виборах від Народної соціалістичної партії та увійшов до муніципальної ради з питань культури міста Курітіба.

Така відданість українській культурі та громаді цілком закономірна для багатьох українців Бразилії, адже вони усвідомлюють себе не лише громадянами Бразилії, а й українцями. «Я – бразилець, але моя душа – українська», – запевняє Гуто Пашко, та підкріплює ці слова своєю щирою любов'ю до України та підтримкою української діаспори в Бразилії.

Інформаційний партнер показу: Diaspora.ua та Портал української діаспори «Стожари».

Фото: Гуто Пашко / Скриншот