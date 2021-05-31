У Бразилії проведуть заходи до 130-ї річниці української діаспори

Посольство Бразилії в Києві оприлюднило програму онлайн-заходів, присвячених відзначенню 130 річниці імміграції українців до Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства у Фейсбуці.

14 червня. Майстер-клас з гастрономії талановитого шеф-кухаря Вані Крекніскі Vania Krekniski з презентацією страви, що створена шляхом поєднання елементів бразильської та української кухні.

8 липня. Розповідь журналіста і режисера Селсо Фонтао Celso Fontão Jr. про його документальний фільм Lição do Silêncio («Урок тиши»), в якому йдеться про велику роботу українця Богдана Вітенко, завдяки якому медитація увійшла в систему дошкільної освіти у багатьох бразильських школах. Одразу після цього відбудеться показ документального фільму.

9 серпня. Генеральний директор Карлос Вальдір Хенце Жуніор та диригент хору та оркестру Ігор Юліан Ковалюк фольклорного ансамбля «Полтава» Grupo Folclórico Ucraniano Poltava розкажуть про його походження, про внесок українських музикальних та мистецький традицій в бразильську культуру та покаже записи, зроблені на репетиціях колективу.

10 вересня. Відеоконференція на тему «130 років української імміграції до Бразилії – походження, еволюція та внесок» організована Посольством спільно з «Міжнародним інститутом досліджень діаспори» при Острозькому університеті Національний університет «Острозька академія». У відеоконференції беруть участь керівник проєкту – професор Алла Атаманенко та Хома Андріїв – дослідник історії української імміграції, який перебуває в Бразилії.

10 жовтня. Виступ групи молодих бандуристів

18 листопада. Відеоконференція на тему «Перебування Імператора Бразилії Дона Педро II в Україні», яка організована спільно з історичним факультетом Університету Тараса Шевченка за участі спеціальної гості - професора д-ра Люсії Марії Пашоаль Гімарайнш Конференція. В ході заходу будуть обговорені історичні аспекти життя України та Бразилії того часу, крім того, слухачі також дізнаються про особисті властивості імператора та про цікаві події, що відбувалися під час його подорожі.

Нагадаємо, мер бразильського міста Куритиба Рафаель Грека відвідав українську церкву Носса Сеньора Аучільадора, іконостас якої розписує український художник Святослав Владика.

Фото: Sviatoslav Vladyka