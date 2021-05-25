У Тунісі українська школа відзначила День вишиванки

У Тунісі учні та вчителі української суботньої школи «Зернятко» взяли участь у Всесвітньому дні вишиванки.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Туніській Республіці.

«Учні та вчителі української суботньої школи «Зернятко» одягли святкові вишиті сорочки, щоб доєднатися до Всесвітнього дня вишиванки. На шкільному подвір’ї відбулося святкове дійство, після якого учням були вручені солодкі подарунки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учні школи «Зернятко» у рамках глобального екологічного проєкту «Озеленення планети» висадили у Тунісі саджанці пальми та кумквата.

Фото: посольство України в Туніській Республіці