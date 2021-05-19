Українці Індії презентували до Дня вишиванки відеопроєкт «Таємна магія»

Українська громада Індії презентувала відеопроєкт «Таємна магія», створений з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки.

Про це Укрінформу повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам.

«Безсмертні символи віків, древня магія закодованих знаків поєднали Україну та Індію у нашому відеопроєкті, присвяченому світлому святу, яке відзначає кожен споріднений з рідною країною українець у всьому світі – де б він жив», – ідеться в повідомленні.

Зауважується, що учасники проєкту привезли та зберегли таємні знаки та коди, вишиті на українських сорочках, а також знайшли схожі та нові на чужині.

У відеокліпі прозвучали вірші, народжені в Індії, у виконанні авторів:

Марина Акрам – «Дороги вишиванки»

Оксана Мішра – «Рушники-обереги»

Музика: Бандура – невідомий виконавець

Пісня: MALANKA – Вишиванка

Ідея та відеомонтаж – Марина Акрам

Марина Акрам висловила щиру подяку українкам з Індії за надіслані фото і відео.

Нагадаємо, українська діаспора в Індії до Великодня приготувала паски та створила писанки, а також записала відеоролик.