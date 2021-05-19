Українці Індії презентували до Дня вишиванки відеопроєкт «Таємна магія»
Про це Укрінформу повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам.
«Безсмертні символи віків, древня магія закодованих знаків поєднали Україну та Індію у нашому відеопроєкті, присвяченому світлому святу, яке відзначає кожен споріднений з рідною країною українець у всьому світі – де б він жив», – ідеться в повідомленні.
Зауважується, що учасники проєкту привезли та зберегли таємні знаки та коди, вишиті на українських сорочках, а також знайшли схожі та нові на чужині.
У відеокліпі прозвучали вірші, народжені в Індії, у виконанні авторів:
- Марина Акрам – «Дороги вишиванки»
- Оксана Мішра – «Рушники-обереги»
- Музика: Бандура – невідомий виконавець
- Пісня: MALANKA – Вишиванка
- Ідея та відеомонтаж – Марина Акрам
Марина Акрам висловила щиру подяку українкам з Індії за надіслані фото і відео.
Нагадаємо, українська діаспора в Індії до Великодня приготувала паски та створила писанки, а також записала відеоролик.