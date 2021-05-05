Великдень відсвяткували українці в Індії

Українська діаспора в Індії до Великодня приготувала паски та створила писанки, а також записала відеоролик.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам, передає Укрінформ.

За її словами, географія пасок охопила всю Індію – від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня.

«Такого розмаїття кольорів ще пошукати! Господиньки вклали все своє серце, всю душу і любов до українських традицій, живучи за великі тисячі кілометрів – в Індії! Це не паски-писанки – це любов!.. Там метелик сів на солодкий Великодній хліб, тут діти вклали душу разом з мамами, там помадка напівпрозора як кисейним туманом вкрила пасочку, а ще присипочки, квіточки, а є серед них і веганська – неймовірно красива та смачна паска, і строга, традиційна – історичного дизайну», – написала Акрам.

У відеоролику до Великодня використано пісню «Христос воскрес», яку виконує Наталія Май.

Нагадаємо, українці Індії до річниці з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка презентували відеопроєкт «Т.Г. Шевченко. Любов, яка підтримує все життя».