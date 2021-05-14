Українці в Нідерландах зробили кавери на пісню SHUM гурту Go-A Band

Українці в Нідерландах зробили кавери на підтримку гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у зніманні взяли участь знані в Нідерландах музиканти.

Зокрема, ансамбль «Русалка», з нідерландського міста Хенгело зробив свій кавер на пісню SHUM гурту Go_A.

Фото: Софія Шовікова

«Ми зібралися, репетнули, хоровод поводили, попередньо протестувавшись на корону. Так і народився кавер на пісню SHUM», – зазначила в коментарі Укрінформу художня керівниця українського ансамблю пісні й танцю «Русалка» Олена Копаничук.

Ще вона розповіла, що «Русалка» також провела онлайн зустріч з гуртом Go_A.

«Ми гарненько поспілкувалися, але шкода, що корона заважає зустрітися», – зазначила вона.

Під час онлайн зустрічі керівниця українського ансамблю пісні й танцю «Русалка» Олена Копаничук розповіла гурту Go_A історію ансамблю «Русалка», яка почалася 1955 року. Колектив був створений чотирма українцями, яких під час Другої світової війни у західну Європу вивезли німці. По закінченню війни вони потрапили у Нідерланди. Прагнучи зберегти свою культуру, українці створили ансамбль. Зараз колектив розрісся, і в ньому дуже багато нідерландців.

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Також українці з вокального ансамблю «Червоні Коралі» зробили відео на березі моря в Нідерландах та записали свій кавер на пісню «SHUM».

Вокальний ансамбль «Червоні Коралі» – це велика співоча родина, яка виконує як духовні, так і народні насамперед українські пісні.

Фото з Фейсбуку

Загалом українці в Нідерландах дуже активно підтримують та з нетерпінням чекають на виступ Go_A на сцені Євробачення. А ще готують нову порцію відео із закликом голосувати за Україну на Євробаченні.

Як повідомляв Укріфнорм, шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.

У березні українці в Нідерландах зняли відеоролики на підтримку гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021.

Фото: гурт Go_A