Посольство України у Франції проведе консульське обслуговування громадян у Страсбурзі

Посольство України у Франції проведе виїзне консульське обслуговування громадян в місті Страсбург 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Французькій Республіці.

Зауважується, що прийом відбуватиметься за адресою: 21 rue trubner, 67000 strasbourg виключно за попереднім записом permanenceconsulaire.setmore.com. Якщо при записі буде вказано, що немає вільних місць – це означатиме, що всі доступні місця на цю дію вже заброньовані заявниками.

Посольство просить охочих звернути увагу на основні правила бронювання:

При записі на прийом повинне бути вказане ім'я та прізвище тієї особи, яка звертатиметься для вчинення консульської дії. Неповні записи (без вказаного імені, прізвища або за псевдонімом) будуть анульовані. Просимо не використовувати реєстрацію через Фейсбук чи Gmail, якщо у них вказані неповні дані чи псевдонім.

У разі вчинення консульських дій для дітей до 16 років (оформлення закордонного паспорта чи набуття громадянства) під час реєстрації вказуються дані дитини.

Для кожної консульської дії береться окремий запис.

Дублі запису (повторні записи однієї особи на одну і ту ж дію) не допускаються і будуть видалені адміністратором.

Інформація щодо необхідних документів, тарифів консульського збору та термінів виконання наведена на цьому сайті, france.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya. Наявність усіх необхідних документів та їх копій є обов'язковою передумовою для вчинення будь-якої консульської дії. Нагадуємо, що оплата консульського збору здійснюється виключно банківською карткою під час прийому.

Під час виїзного обслуговування також можна отримати виготовлені та доставлені до посольства закордонні паспорти та довідки про громадянство дітей, попередньо заповнивши анкету.

Зауважується, що ця анкета не є записом на подачу документів, а призначена виключно для отримання вже готових паспортів та довідок. При цьому не потрібно окремо робити запис на прийом (заповненої анкети достатньо для того, щоб Ви могли забрати Ваш виготовлений документ на цьому виїзному обслуговуванні). Підтвердження в цьому разі надсилаються.

Нагадаємо, 27 травня Генеральне консульство України у Кракові проведе виїзне консульське обслуговування громадян у місті Вроцлав (Нижньосілезьке воєводство).