У Вроцлаві проведуть консульське обслуговування громадян України
Укрінформ
Генеральне консульство України у Кракові проведе виїзне консульське обслуговування громадян у місті Вроцлав (Нижньосілезьке воєводство) 27 травня.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України у Кракові.
Під час прийому буде здійснюватися видача оформлених в установі закордонних паспортів.
Прийом відбудеться за умови попередньої реєстрації відвідувачів та дотримання правил прийому під час дії карантинних заходів.Реєстрацію на прийом у Вроцлаві завжди здійснює Почесне консульство України у м. Вроцлав дистанційно – за посередництвом електронної пошти: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl.
Правила прийому у м. Вроцлав:
- Консультації особам без реєстрації не надаються;
- Прийом громадян здійснюється тільки та виключно за умови попередньої реєстрації, яку здійснює Почесне консульство України у м. Вроцлав (контакти нижче);
- Документи та бланки заяв необхідно обов’язково заповнити заздалегідь до візиту у консульство та забезпечити наявність усіх необхідних копій. У випадку відсутності заповнених належним чином бланків заяв та копій необхідних документів у розгляді звернення буде відмовлено!
- Дистанція між відвідувачами не менш ніж 2 метри;
- Обов’язкова наявність захисної маски;
- Обов’язкова дезінфекція рук;
- Обов’язкова наявність власної ручки для підпису необхідних документів;
- Прибути до установи необхідно вчасно, однак не раніше, ніж за 5 хвилин перед визначеним часом та не пізніше, ніж за 5 хвилин після його початку.
Нагадаємо, працівники посольства України в США 15-16 травня здійснюватимуть виїзне консульське обслуговування громадян України у м. Норт-Порт, штат Флорида.