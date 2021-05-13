У Вроцлаві проведуть консульське обслуговування громадян України

Генеральне консульство України у Кракові проведе виїзне консульське обслуговування громадян у місті Вроцлав (Нижньосілезьке воєводство) 27 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України у Кракові.

Під час прийому буде здійснюватися видача оформлених в установі закордонних паспортів.

Прийом відбудеться за умови попередньої реєстрації відвідувачів та дотримання правил прийому під час дії карантинних заходів.Реєстрацію на прийом у Вроцлаві завжди здійснює Почесне консульство України у м. Вроцлав дистанційно – за посередництвом електронної пошти: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl.

Правила прийому у м. Вроцлав:

Консультації особам без реєстрації не надаються;

Прийом громадян здійснюється тільки та виключно за умови попередньої реєстрації, яку здійснює Почесне консульство України у м. Вроцлав (контакти нижче);

Документи та бланки заяв необхідно обов’язково заповнити заздалегідь до візиту у консульство та забезпечити наявність усіх необхідних копій. У випадку відсутності заповнених належним чином бланків заяв та копій необхідних документів у розгляді звернення буде відмовлено!

Дистанція між відвідувачами не менш ніж 2 метри;

Обов’язкова наявність захисної маски;

Обов’язкова дезінфекція рук;

Обов’язкова наявність власної ручки для підпису необхідних документів;

Прибути до установи необхідно вчасно, однак не раніше, ніж за 5 хвилин перед визначеним часом та не пізніше, ніж за 5 хвилин після його початку.

Нагадаємо, працівники посольства України в США 15-16 травня здійснюватимуть виїзне консульське обслуговування громадян України у м. Норт-Порт, штат Флорида.