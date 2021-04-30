Посольство у США проведе консульське обслуговування громадян України у Норт-Порті

Працівники посольства України в США 15-16 травня здійснюватимуть виїзне консульське обслуговування громадян України у м. Норт-Порт, штат Флорида.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в США.

Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні Українського культурного центру св.Андрія за адресою: 4100 S Biscayne Dr, North Port, FL 34287.

До переліку консульських послуг, що можуть бути надані під час обслуговування, належать:

подання документів на оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

отримання вже виготовленого біометричного паспорта (у разі, коли документи були подані до Посольства України в США);

прийняття на тимчасовий чи постійний консульський облік;

оформлення довіреностей на представництво інтересів чи на вчинення інших нотаріальних дій від імені особи в Україні;

оформлення нотаріальних заяв (такі як: заяви до Пенсійного фонду України, заяви-згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон тощо);

прийняття документів для реєстрації дітей, народжених в США, громадянами України;

прийняття документів для оформлення залишення на постійне проживання за кордоном.

Охочих просять здійснювати запис на прийом онлайн за посиланням.

Детальніше про підготовку до прийому та перелік документів можна прочитати на вебсайті посольства.

Також у посольстві наголосили, що консульське обслуговування відбуватиметься з урахуванням вимог, пов‘язаних з COVID-19.

Нагадаємо, Посольство України у Франції проведе консульське обслуговування громадян у місті Бордо 21 травня.