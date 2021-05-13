Пластуни в Іспанії вперше в історії склали Пластову присягу

Уперше в історії Пласту в Іспанії відбулося заприсяження пластунів – отримали дозвіл від проводу та склали Пластову присягу Катерина Олійник та Андрес Мудрий.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Конференції українських пластових організацій.

«Відтак вони були іменовані «пластунами-учасниками» та склали Пластову присягу – Обітницю на вірність Богові та Україні. Церемоніал відбувся в одній з печер в горах провінції Валенсія, у рамках одного з етапів цьогорічного Свята Весни пластунів Іспанії», – йдеться в повідомленні.

Також відбулось іменування прихильниками, святкування дня народження та онлайн зустріч із пластунами з Аргентини. Це дві іспаномовні країни, у котрих офіційно діє Пласт, в Іспанії лише два роки, а Аргентина відсвяткувала вже 75-ліття.

Говорили про однакові мовні проблеми при вихованні сучасної української молоді в діаспорі, плани на майбутнє та ділились своїм досвідом.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців привітав пластунів по всьому світі з відзначенням 109-тої річниці Дня першої Пластової присяги.

Фото: plast.org