Асєєв розповів у Варшаві про свою книгу та життя на окупованій території

У Варшаві у приміщенні посольства України відбулася зустріч із колишнім політв’язнем, журналістом Станіславом Асєєвим, у якій взяли участь українські дипломати, представники громади, українські та польські журналісти.

Під час зустрічі Асєєв розповів про своє життя на окупованих територіях, ув’язнення і пройдені тортури, період після звільнення з полону бойовиків, суспільні настрої на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також перспективи звільнення цих територій, передає Укрінформ.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив на важливості таких зустрічей за кордоном і потребі з перших уст розповідати світові про російську агресію і злочини проти людяності, які скоюються на окупованих Росією територіях України.

«Це дозволяє нам у черговий раз звертатися до наших партнерів на Заході з вимогою діяти спільно, солідарно і твердо проти планів і дій Кремля», – наголосив український дипломат.

Колишній бранець Кремля розповів про фізичні та психологічні тортури над в’язнями, які відбувалися, зокрема у так званому СІЗО бойовиків «Ізоляція».

«Те, що відбувалося в «Ізоляції» підпадає під визначення класичних воєнних злочинів. Це все було як за межею реальності», – наголосив журналіст, розповідаючи про фізичні та психологічні знущання.

За його словами, злочинна система, створена Росією на окупованих територіях, є невблаганною: поряд з особами, які симпатизують Україні, “на підвал” потрапляють і багато випадкових людей, бойовиків та симпатиків «русского мира», або бізнесменів, яких вирішено позбавити власного бізнесу.

Асєєв підкреслив, що зараз потрібно зробити усе необхідне, щоб про «Ізоляцію», та злочини які там відбуваються, довідалися якомога більше людей та інституцій на Заході. На його думку, політичний діалог з Росією за посередництвом ОБСЄ щодо окупованих територій потрібно вести лише після того, як там буде звільнено усіх незаконно утримуваних цивільних осіб.

Асєєв наголосив, що сучасна Росія не бажає приєднувати до себе окуповані території Донецької та Луганської областей.

«Їй потрібна вся держава Україна, яка для Володимира Путіна та його оточення в їхній свідомості не існує як незалежна держава», – заявив Асєєв.

Відтак, на його думку, Росія або поверне Україні ці території на своїх умовах, або там життя десятиліттями відбуватиметься за придністровським сценарієм. При цьому, лише миротворці можуть зупинити щоденні обстріли та бойові дії.

Захід був організований у співпраці з Фондом «Лідери Змін» й відбувається у рамках інформаційної кампанії МЗС України, Українського інституту і Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція» – Izolyatsia: must speak. У рамках зустрічі Асєєв презентував присутнім свою книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору».

Фото: Укрінформ