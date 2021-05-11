Українсько-русинська діаспора вшанувала загиблих воїнів у Сербії

Українсько-русинська діаспора в місті Інджія та посольство України в Сербії у День пам'яті та примирення вшанували пам’ять загиблим воїнам та українським пілотам.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Сербії.

«8 травня у День пам'яті та примирення Посольство України в Сербії разом з українсько-русинською діаспорою в місті Інджія поклали квіти до пам'ятників загиблим воїнам та українським пілотам, які поклали своє життя у звільненні Інджії», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Узбекистані українська та кримськотатарська діаспори, українські дипломати та представники іноземного дипкорпусу взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до меморіального комплексу «Братські могили» в Ташкенті, організованій посольством України в Республіці Узбекистан.

Фото: посольство України в Сербії