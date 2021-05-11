Українська та кримськотатарська діаспори в Узбекистані вшанували загиблих у Другої світовій війні

В Узбекистані українська та кримськотатарська діаспори, українські дипломати та представники іноземного дипкорпусу взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до меморіального комплексу «Братські могили» в Ташкенті, опублікований посольством України в Республіці Узбекистан.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

У відомстві наголосили, що цей день символізує не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати міжнародні конфлікти збройним шляхом, ультиматумами, агресією чи анексією.

«Підсумком війни має бути не культ перемоги, а уміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його усіма можливими засобами. Наша пам’ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. Саме тому ми обрали європейську відповідальну модель відзначення цього дня під гаслом «Ніколи знову».

Ми в неоплатному боргу перед тими, чия юність була жорстоко обірвана війною. Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного життя зумів врятувати світ від нацистської чуми», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що їхній подвиг гідно продовжують українські воїни, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на її східних рубежах. Сьогодні героями стають онуки та правнуки тих, хто в далекому 1945-му сподівався, що війна більше ніколи не прийде на нашу землю.

Нагадаємо, у Ташкенті колектив посольства України в Узбекистані на чолі з послом Миколою Дорошенком та спільно з українською та кримськотатарською діаспорами Узбекистану вшанували пам’ять українського поета та художника Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві.

Фото: посольство України в Узбекистані