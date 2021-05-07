Майстрині української ляльки-мотанки долучилися до міжнародного конкурсу до Дня Європи
Про це Укрінформу повідомила українська майстриня з Норвегії, учасниця проєкту Ніна Хаген.
«Ляльки країн Європи в національних костюмах створено на основі української вузлової ляльки. Упродовж двох місяців натхнено працювали талановиті майстрині в Франції, Португалії, Німеччині, Норвегії, Польщі, України, Бразилії. Європа починається у серці кожного українця», – розповіла вона.
Учасники проєкту:
1. Наталия Ковтун Нероденко, Україна – Молодова – Польща
2. Іванка Піняк – з Strasbourg, France – з Франції 3. Ліна Гудзь, Україна – Греція – Чехія
4. Ірина Залюбовська, Україна – Іспанія – літературна Англія
5. Олена Лузяніна, Португалія
6. Марія Заблоцька, Україна – Іспанія
7. Марина Дубровская, Україна – Іспанія
8. Вікторія Прокопенко, Україна – Франція – Молдова
9. Олена Михальчук, Україна – Данія – Угорщина
10. Лариса Дідик, Україна – Німеччина – Латвія
11. Оксана Довжик, Україна – Польща
12. Helena Jerypałowa, Польща
13. Людмила Зімакова, Україна - Шотландія – Франція – Бельгія
14. Інна Кушніренко, Україна – Австрія
15. Nina Hagen, Норвегія – Швеція
16. Віка Адамчук, Україна – Італія
17. Тетяна Золочевська, Німеччина – Нідерланди
18. Олена Черноус, Україна – Італія
19. Ольга Собкович, Україна – Румунія, Кіпр
20. Галина Базюнь, Україна – Нідерланди
21. Виктория Стефанович, Україна – Естонія – Болгарія
22. Юлія Кондрашова, Україна – Грузія – Литва
23. Валентина Мірошник, Україна – Франція
24. Ірина Даниленко, Україна- Молодова
25. Оксана Стефанишин, Україна- Лемківщина
26. Ганна Некрилова, Україна – Франція 27. Тая Шевцова – Україна – Швеція
28. Інна Івинська – Хорватія
29. Олена Кравчун – Ісландія
30. Наталія Медведєва – Італія 31. Олена Ракитіна – Болгарія
32. Тетяна Бількевич – Сербія
У проєкті авторська лялька в національному костюмі розповідає про країну та її традиції.
З усіма роботами учасниць проєкту Ляльки країн Європи можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, майстрині-лялькарки з різних країн підготували композицію з ляльок-мотанок на тему «Лісова пісня» на VІІ Всеукраїнському (ХVІІ Всекримському) фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!».