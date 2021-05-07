Майстрині української ляльки-мотанки долучилися до міжнародного конкурсу до Дня Європи

Майстрині української ляльки-мотанки з різних країн підготували до Дня Європи, який у ЄС відзначають 9 травня, міжнародний мистецький онлайн-проєкт Ляльки країн Європи, що відбувся у межах проєкту «Українські ляльки мандрують світом».

Про це Укрінформу повідомила українська майстриня з Норвегії, учасниця проєкту Ніна Хаген.

«Ляльки країн Європи в національних костюмах створено на основі української вузлової ляльки. Упродовж двох місяців натхнено працювали талановиті майстрині в Франції, Португалії, Німеччині, Норвегії, Польщі, України, Бразилії. Європа починається у серці кожного українця», – розповіла вона.

Загалом у проєкті взяли участь 32 майстрині. Захід організований Тетяною Золочевською з Німеччини, яка є адміном групи «Авторська лялька-мотанка» та, головою німецько-української спілки KOLOS.

Учасники проєкту:

1. Наталия Ковтун Нероденко, Україна – Молодова – Польща

2. Іванка Піняк – з Strasbourg, France – з Франції 3. Ліна Гудзь, Україна – Греція – Чехія

4. Ірина Залюбовська, Україна – Іспанія – літературна Англія

5. Олена Лузяніна, Португалія

6. Марія Заблоцька, Україна – Іспанія

7. Марина Дубровская, Україна – Іспанія

8. Вікторія Прокопенко, Україна – Франція – Молдова

9. Олена Михальчук, Україна – Данія – Угорщина

10. Лариса Дідик, Україна – Німеччина – Латвія

11. Оксана Довжик, Україна – Польща

12. Helena Jerypałowa, Польща

13. Людмила Зімакова, Україна - Шотландія – Франція – Бельгія

14. Інна Кушніренко, Україна – Австрія

15. Nina Hagen, Норвегія – Швеція

16. Віка Адамчук, Україна – Італія

17. Тетяна Золочевська, Німеччина – Нідерланди

18. Олена Черноус, Україна – Італія

19. Ольга Собкович, Україна – Румунія, Кіпр

20. Галина Базюнь, Україна – Нідерланди

21. Виктория Стефанович, Україна – Естонія – Болгарія

22. Юлія Кондрашова, Україна – Грузія – Литва

23. Валентина Мірошник, Україна – Франція

24. Ірина Даниленко, Україна- Молодова

25. Оксана Стефанишин, Україна- Лемківщина

26. Ганна Некрилова, Україна – Франція 27. Тая Шевцова – Україна – Швеція

28. Інна Івинська – Хорватія

29. Олена Кравчун – Ісландія

30. Наталія Медведєва – Італія 31. Олена Ракитіна – Болгарія

32. Тетяна Бількевич – Сербія

У проєкті авторська лялька в національному костюмі розповідає про країну та її традиції.

З усіма роботами учасниць проєкту Ляльки країн Європи можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, майстрині-лялькарки з різних країн підготували композицію з ляльок-мотанок на тему «Лісова пісня» на VІІ Всеукраїнському (ХVІІ Всекримському) фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!».