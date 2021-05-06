Консульське обслуговування українських громадян у Франції проведуть у Ліоні

Посольство України у Франції проведе виїзне консульське обслуговування громадян в місті Ліон 28 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом за посиланням за адресою: 186, avenue Thiers, 69006 Lyon. Якщо при записі буде вказано, що немає вільних місць – це означатиме, що всі доступні місця на цю дію вже заброньовані заявниками.

Посольство просить звернути увагу на основні правила бронювання:

При записі на прийом повинне бути вказане ім'я та прізвище тієї особи, яка звертатиметься для вчинення консульської дії. Неповні записи (без вказаного імені, прізвища або за псевдонімом) будуть анульовані. Просимо не використовувати реєстрацію через Facebook чи Gmail, якщо у них вказані неповні дані чи псевдонім;

У разі вчинення консульських дій для дітей до 16 років (оформлення закордонного паспорта чи набуття громадянства) під час реєстрації вказуються дані дитини;

Для кожної консульської дії береться окремий запис;

Дублі запису (повторні записи однієї особи на одну і ту ж дію) не допускаються і будуть видалені адміністратором.

Інформація щодо необхідних документів, тарифів консульського збору та термінів виконання наведена на цьому сайті. Наявність усіх необхідних документів та їх копій є обов'язковою передумовою для вчинення будь-якої консульської дії. Оплата консульського збору здійснюється виключно банківською карткою під час прийому.

Під час виїзного обслуговування також можна отримати виготовлені та доставлені до посольства закордонні паспорти та довідки про громадянство дітей, попередньо заповнивши анкету. Посольство звертає увагу, що ця анкета не є записом на подачу документів, а призначена виключно для отримання вже готових паспортів та довідок. При цьому не потрібно окремо робити запис на прийом (заповненої анкети достатньо для того, щоб Ви могли забрати Ваш виготовлений документ на цьому виїзному обслуговуванні). Підтвердження в цьому разі не надсилаються.

Нагадаємо, посольство України у Франції 21 травня проведе консульське обслуговування громадян у місті Бордо.