СКУ привітав українців світу з Великоднем

Світовий конґрес українців у ці святкові дні щиро вітає всіх українців і друзів України у всьому світі зі світлим святом Воскресіння Христового.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«Єднаймося в молитві за здоров’я й безпеку наших близьких і за справедливий мир і добробут в Україні. Згадаймо в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, духовенство, громадських провідників та добровольців, державних службовців та особливо медиків, які віддано стоять на захисті нашого здоров’я під час пандемії», – йдеться в привітанні.

Зауважується, що в часи нових викликів Світовий конґрес українців єднає наші світові громади в допомозі тим, хто цього потребує, продовжує підтримувати Україну та надалі розбудовує міжнародну підтримку українського народу в боротьбі з російською агресією.

«Незабаром тридцята річниця відновлення незалежності України. Пам’ятаймо, де б ми не жили, пишаємося що ми один український народ, який продовжує підтримувати один одного. Світовий конґрес українців бажає Вам і Вашим близьким радісного та світлого Великодня! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», – наголосили в СКУ.

До привітання долучилися президент СКУ Павло Ґрод; віцепрезидент СКУ в Центральній і Східній Європі Віра Коник; віцепрезидент СКУ Михайло Левко; віцепрезидент СКУ у Північній Америці Тамара Ґалло-Олексій; віцепрезидент СКУ в Океанії, Азії та Африці Наталя Пошивайло-Таулер; віцепрезидент СКУ у Південній, Північній і Західній Європі Павло Садоха.