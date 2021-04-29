Українська громада долучилася до «Свята хліба» у столиці Австралії

Українська громада Сіднея і Канберри та посольство України в Австралії провели у Канберрі «Свято хліба», яке якнайкраще відповідає двом основним напрямкам публічної дипломатії, визначеним Стратегією МЗС, – культурній та кулінарній дипломатії.

Як передає Укрінформ, про це газеті «День» розповіла Олена Кулінич, дружина посла України в Австралії.

За її словами, гостей «Свята хліба», які ще перед початком програми могли ознайомитися зі зразками всіх видів випічки, зустрічали пишним короваєм. Презентація розпочиналася з розповіді про Трипільську культуру та прадавні українські традиції, які були представлені в Австралії вперше.

Фото: Найкраща коровайниця Тамара Базалицька і Катруся Богданова / газета «День»

Ведуча Таня Уїтборн розповідала про найдавнішу культуру українського хліборобства, історія якого сягає часів неоліту, а представлені для дегустації житні та гречані хліби.

Фото: Таня Уітборн з чоловіком Джаредом і сином Олександром / газета «День»

Представлення всіх обрядових хлібів – весняних жайворонків, великодніх пасок, різдвяної калити, весільних короваїв – супроводжувала розповідь про основні традиції в щорічному життєвому циклі українців. І те, як освячують великодній кошик, як запрошують з короваєм гостей на весілля чи смакують калиту на вечорницях на Андрія, все було навдивовижу цікавим.

Кожен вид хлібу представляли учасниці у традиційних строях різних країв України за столами, які було прикрашено відповідними до того чи іншого краю та події рушниками, а також різними видами української кераміки.

Фото: Посол України в Австралії М.Кулініч / газета «День»

Кулінич зауважила, що цього разу вишиванки, вінки та намиста були не головними героями свята, а лише прикрашали показ хліба, на відміну від попередніх заходів, коли хліб «оздоблював» показ традиційних строїв. Особливістю цього свята стало й те, що у посольства випав шанс представити гостям членів громади, без яких жоден із попередніх заходів не був би успішним.

Фото: Душа проєкту Тетяна Колдуненко / газета «День»

«Як і раніше, перед показом вишиванок вони й цього разу не шкодували сил, випікаючи хліби з ночі, прикрашаючи столи, пригощаючи та розважаючи гостей, долаючи довгу відстань від Сіднея до Канберри та назад, та ще й із піснями! Мабуть, задоволені результатом своєї праці, вони поверталися додому з новими ідеями!», – розповіла Кулінич.

Вона подякувала українській громаді за відданість Україні та велике бажання представити світові українську культуру.

Нагадаємо, у березні в австралійському місті Аделаїда, в бібліотеці City of Mitcham відкрили першу виставку великих українських писанок.

Фото: Посли Польщі, Франції, Грузії, Чилі, Перу, Індонезії, директор Українського центру православ'я в Канберрі – Отець Михайло Соломко / газета «День»