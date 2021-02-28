У Торонто відбулась акція на підтримку Стерненка

У Торонто в суботу відбулася акція на підтримку ув’язненого в Україні Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь в акції взяло близько десятка людей, які зібралися поблизу Генерального консульства України у Торонто. Учасники акції тримали українські прапори та кілька плакатів, які закликали до звільнення Стерненка й реформування судової системи в Україні.

Організатором акції виступила Міжнародна організація українських громад “Четверта хвиля”.

"Ми зібралися біля Генерального консульства України в Торонто, аби підтримати всесвітню акцію, яка проводиться, аби сказати "ні" політичним репресіям в Україні", - розповіла президент МОУГ "Четверта хвиля" Любов Славатинська.

З огляду на те, що в Торонто діють обмеження на проведення масових заходів, пов'язані із COVID-19, організаторам довелося отримати спеціальний дозвіл та забезпечити дотримання карантинних вимог під час мітингу.

Як інформувало агентство, у багатьох містах України та за кордоном в суботу відбулася акція на підтримку Стерненка.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї й засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Під час акції 23 лютого у Києві відбулися сутички між активістами та поліцією.

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