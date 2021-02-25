Українці Москви поклали квіти до пам’ятника Лесі Українці

У Москві українські активісти та дипломатичні працівники Посольства України вшанували 150-річчя Лесі Українки, поклавши квіти до пам’ятника їй на Українському бульварі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів активіст Валерій Семененко.

Фото: Посольство України в РФ

«Особисто хотів би підкреслити, що нарешті в цю святкову дату можемо сказати, що територія навколо пам’ятника Лесі Українці в Москві облаштована, як слід. І це одна з тих справ, якими ми займалися минулого року», – повідомив він.

За словами Семененка, покладаючи квіти до пам’ятника рік тому, активісти побачили, що територія навколо нього дещо занедбана. Після цього «Українці Москви» та Фонд ім. І.С Козловського зверталися до міської влади та московського місцевого самоврядування із проханням визначитися, хто відповідає за цю територію, та навести на ній лад. І от нарешті з літа та до кінця 2020 простір навколо пам’ятника геніальній українській поетесі облаштували.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

Фото: Посольство України в РФ