У Києві померла членкиня СУМ подруга Віра Гайдамаха (Лавриненко)
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СУМ.
«У ці скорботні хвилини розділяємо біль і смуток непоправної втрати з її чоловіком – другом Андрієм Гайдамахою, іншим рідними та близькими подруги Віри, з усіма тими, для кого Вона була вчителем, наставником, другом, порадником, зразком для наслідування», - зазначили СУМівці.
Віра Гайдамаха народилася 20 травня 1947 року в таборі переміщених осіб у Німеччині. Її батьки були насильно вивезені з України на примусові роботи до нацистської Німеччини, де вони познайомилися, а згодом переїхали жити до Бельгії.
Саме там пані Віра вперше стала членом осередку Спілки Української Молоді у м.Звартенберг, а також почала освоювати українознавчі предмети в українських суботніх школах і на молодіжних таборах та на курсі Українського Вільного Університету в Мюнхені.
Згодом пані Віра продовжила працю в осередках СУМ у Мюнхені та в Києві, куди переїхала зі своїм чоловіком, також СУМівцем Андрієм Гайдамахою в 1993 році.
З того часу Віра Гайдамаха постійно проживала в Україні, де активно розвивала українську позицію, давала імпульс роботі СУМ як на Батьківщині, так і за кордоном.
«Відтак, Віру Лавриненко (Гайдамаху) можна, без перебільшення, вважати Хресною матір’ю відновленої СУМ в Україні, промотором її дальшої діяльності», - зазначили в СУМ.
За свою працю подруга Віра була відзначена IV (найвищим) ступенем Суспільника (1988) та Виховника СУМ (1992), медаллю св.Володимира Великого від Світового Конгресу Українців. Мала звання «Почесний член Спілки Української Молоді в Україні».
Її життєвим кредо було «Без надії таки сподіватись», за прикладом великої Лесі Українки.
Віра Лавриненко останні роки хворіла на важку недугу, яка й обірвала її земне життя.
Фото: СУМ