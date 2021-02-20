СКУ: Голоси української діаспори про Революцію Гідності не стихали і не стихнуть

Попри масштабну російську дезінформацію і намагання сфальсифікувати правду про численні Майдани, Революцію Гідності та Героїв Небесної Сотні, українська діаспора говорила і буде говорити правду по всьому світу про ці державотворчі для України події.

Про це йдеться в заяві, випущеній Світовим Конґресом Українців до сьомої річниці Революції Гідності, передає Укрінформ.

«У 2014-му, на численних Майданах, українська діаспора поширювала правду про українські події в світових столицях. Минуло 7 років, однак наші голоси не стихали і не стихнуть», - зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.

Він закликав світові спільноти не піддаватися провокаціям російської дезінформації, спрямованим на дискредитацію Революції Гідності.

«Небесна Сотня – віддані герої, котрі ризикували життями задля вільного, гідного, європейського, демократичного вибору українців», – наголосив Президент СКУ.

Очільник світового українства зазначив, що сьогодні Україна відіграє роль «провідної зірки демократії» в регіоні, показавши народам Білорусі та Росії приклад того, як до кінця стояти за свободу – «тоді режим спаде».

Павло Грод резюмував, що Герої Небесної Сотні заплатили своїми життями за розвиток в Україні гідності, демократії, рівності, верховенства закону і права, а винних в їхніх смертях необхідно притягнути до відповідальності.

Україна 20 лютого відзначає День Героїв Небесної Сотні.

Народження назви “Небесна Сотня” літописці Революції Гідності датують 21-22 лютого 2014 року. Вона з’явилася під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності й виникла за аналогією з бойовими підрозділами Самооборони Майдану – сотнями.

Президентським указом від 11 лютого 2015 року встановлено День Героїв Небесної Сотні, який ми відзначаємо щороку 20 лютого, вшановуючи подвиг учасників Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинуло 48 осіб - захисників Майдану.