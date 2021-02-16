Українських дітей запрошують зробити писанку для Папи Римського
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку конкурсу у Фейсбуці.
Третій Міжнародний конкурс дитячого малюнку проводиться у рік 20-річчя візиту Святого Папи Івана Павла ІІ в Україну та 85-річного ювілею Папи Римського Франциска і присвячується розвитку та зміцненню духовної культури людини з метою збагачення та укріплення в ній найкращих духовних цінностей.
«Писанка для Папи» проводиться з ініціативи та організації асоціації «Ucraina CreAttiva APS» за підтримки Посольства України при Святому Престолі (Ватикан) та Посольства України в Італії.
Участь у конкурсі можуть взяти діти віком від 5 до 15 років, які живуть в Італії, Україні, а також в інших країнах світу.
Щоб стати учасником конкурсу, потрібно створити малюнок на вказану тему форматов А3.
Творча робота (малюнок) може бути виконана у будь-якій техніці – олівцем, фарбами, фломастерами, пастеллю тощо.
Прийом художніх робіт триватиме з 1 лютого по 10 березня 2021 року.
Як зазначається, за результатами конкурсу буде проведено виставку кращих робіт у галереї на віллі Андрея Шептицького, що знаходиться у місті Кастель Гандольфо, де розташована літня резиденція Папи Римського.
Авторитетне журі у складі українських та італійських фахівців, а також представників Посольства України при Святому Престолі та Посольства України в Італії визначить переможців конкурсу.
Кращі роботи будуть передані в дарунок Папі Римському Франциску.
З деталями конкурсу можна ознайомитися на сторінці Міжнародного конкурсу дитячого малюнку в Римі «Писанка для Папи» у Фейсбуці.