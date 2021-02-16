Шевченківська Фундація обрала щорічну книжкову закладку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шевченківська Фундація.
Зазначається, що переможна закладка 2021 року художника Валерія Семенка ілюструє уривок із поеми Тараса Шевченка “Бандуристе, орле сизий…”.
Як повідомили в Фундації, заплановано виготовити близько 35 тисяч закладок та відправити їх по усій Канаді до шкіл, танцювальних закладів та молодіжних організацій українців.
Окрім того, закладки отримають благодійники Шевченківської Фундації «як відзнаку пошани» від організації.
Митець Валерій Семенко народився на Буковині, закінчив художню школу в Чернівцях та Українську академію друкарства ім. Івана Федорова у Львові. Нині проживає в канадському Едмонтоні. Художник мав свої виставки в Німеччині, Франції, Литві та Україні, а його картини знаходяться в приватних колекціях по всьому світі.
Українська канадська фундація ім. Тараса Шевченка функціонує як добродійна корпорація української діаспори Канади з метою береження й поширення українсько-канадської культурної спадщини та розвитку динамічної українсько-канадської спільноти.
Фундацію ім. Тараса Шевченка засновано 30 листопада 1953 у Вінніпезі при Видавничій спілці «Тризуб».