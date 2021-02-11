Київ подарує Флоренції бронзову скульптуру Шевченка

Київська міська рада ухвалила рішення передати від територіальної громади міста Києва безоплатно в дар місту Флоренція в Італійській Республіці бронзову скульптурну композицію "Т.Г. Шевченко".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримав 101 із 114 депутатів Київради.

"У продовження дружніх відносин та співпраці з мерією і містом Флоренція ми маємо передати пам'ятник Тарасу Шевченку нашим італійським друзям. Його встановлять у Флоренції. Скульптура великого Кобзаря створена за кошти меценатів", - сказав Кличко.

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Він нагадав, що кілька років тому в Києві встановили на Володимирській гірці пам'ятник видатному італійському поету Данте Аліг'єрі.