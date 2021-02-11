«Українець за вибором»: у Канаді реалізують проєкт з фокусом на етнічних українців

Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр підготував новий проєкт з усної історії Ukrainian By Choice («Українець за вибором»).

Про це повідомляється на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, «Українець за вибором» досліджує етнічну приналежність людей, у яких один із батьків є українцем, а другий має інше етнічне походження. Усі респонденти говорять українською як другою чи третьою мовою, дуже пишаються своєю українською спадщиною та є в різній мірі активними членами української громади», - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту представлено серію інтерв’ю з людьми, багато хто з яких мав батьків-українців (або бабусь і дідусів), які свого часу емігрували до Північної Америки з України здебільшого з політичних причин. Більшість з учасників проєкту народилися в Канаді чи США між 1950 та 1980 роками, у той час, коли Україна не була вільною країною. Для їхніх батьків було дуже важливим, аби діти підтримували українську культуру, мову й традиції, тому їх віддавали до українських вечірніх шкіл, танцювальних гуртків та молодіжних організацій.

Ставши дорослими, ці люди переважно вважають себе канадцями, які мають українське походження, деякі – українськими канадцями. Багато хто відвідував Україну за радянських часів до 1991 року, сильніше відчувши це почуття приналежності. А згодом у Канаді вони брали участь у боротьбі за незалежність України в 1991 році.

Інтерв'юерка проєкту і дослідниця Аріадна Охримович зауважила: «У молодості дехто боровся зі своєю ідентичністю - або через відчуття, що нехтує своєю іншою етнічною приналежністю, або через прийняття українською громадою в неповній мірі, або хтось із їхніх українських батьків був надмірно владним і вольовим. Зараз, у дорослому віці, ці люди слугують українській громаді у різний спосіб - як музиканти та виконавці, політики, керівники та організатори громад тощо».

Тому метою проєкту «Українець за вибором» є записати історію життя респондентів, включаючи опис родини, де зростала людина, школи, яку вона відвідувала, інформацію про місця роботи тощо, зазначила координаторка ініціативи Іроїда Винницька.

Серед іншого, в рамках проєкту можна прочитати розповідь про канадського політика українського походження Івана Бейкера тощо.

Детальніше про проєкт можна дізнатися на сайті Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre, UCRDC).