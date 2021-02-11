В МЗС представили проєкт концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями

Міністерство закордонних справ України розробило проєкт концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління закордонного українства МЗС України, передає Укрінформ.

«Метою схвалення концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року є активізація та надання системного характеру взаємодії МЗС та інших органів виконавчої влади України з громадськими організаціями закордонних українців, що функціонують за межами нашої держави, забезпечення достатніх умов для задоволення національно-культурних та мовних потреб закордонних українців і збереження етнічної ідентичності», - йдеться у повідомленні.

З текстом проєкту концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року можна ознайомитися на сайті МЗС України за посиланням.

Як зазначається на сайті, зауваження та пропозиції до проєкту можна надсилати до 10 березня 2021 року на адресу МЗС: Михайлівська площа,1, Київ 01018, Україна, або безпосередньо на поштову скриньку Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України: 203@mfa.gov.ua.

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