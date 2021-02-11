Емблему до 75-річчя відновлення Спілки української молоді в діаспорі створив українець з Канади

Дизайн емблеми до 75-річчя відновлення Спілки української молоді (СУМ) в діаспорі розробив член осередку СУМ в Калгарі, Канада, Данило Мусієнко.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, запропонований Мусієнком проєкт ювілейної емблеми було визнано кращим серед 40 ескізів, що надійшли на розгляд Світової Управи СУМ із 5 країн світу.

«Митцю вдалося графічно відобразити основні етапи історії нашої організації, заховавши в цій лаконічній формі глибокий зміст і наповнивши її промовистими символами», - зауважили в організації.

Зокрема, в центрі емблеми зображено карту України, малу емблему СУМ та цифри 75 як символ того, що впродовж 75-років на чужині Спілка української молоді живе з Україною в серці та працює для добра рідного краю.

Нагадуванням про творців відновленої спілки та її сучасне членство є 11 ластівок, що відлітають з України. Це число також має свій зміст і прочитання, адже говорить про країни, в яких, крім Батьківщини, діють сьогодні офіційні крайові представництва СУМ: Австралія, Аргентина, Бельгія, Велика Британія, Естонія, Іспанія, Канада, Німеччина, Португалія, Сполучені Штати Америки, Франція.

По колу емблеми в нижній її частині розміщені державні прапори згаданих країн. У верхній частині напис: «75-ліття СУМ в діаспорі».

Зазначається, що емблема використовуватиметься для потреб, пов’язаних з відзначенням ювілею.

Як повідомлялося, в 2021 році виповнюється 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі. Саме в 1946 році, після тривалої перерви було відновлено діяльність СУМ в місцях масового скупчення українців поза Україною – в таборах DP в Німеччині, а згодом й по цілому світу.

За 75-років праці в еміграції Спілка виросла в потужну організацію, яка діє в 12 країнах світу й об’єднує багатотисячне членство різного віку, зазначили в СУМ.

Як повідомлялося, Верховна Рада України внесла 75-ліття відновлення СУМ в Діаспорі до переліку дат і ювілеїв, які відзначатимуться цього року на державному рівні. Постанову прийнято в грудні 2020.

Як відомо, Спілка української молоді — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована в Києві 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

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Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США тощо.

Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global