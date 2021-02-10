Українки Америки передали гумдопомогу для малозабезпечених дітей в Україні

Громадська організація «Джерело дитячих мрій» у Львові передала гуманітарну допомогу від Союзу українок Америки (СУА), відділ 140, малозабезпеченим дітям.

Про це повідомляється на сторінці ГО «Джерело дитячих мрій» в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ГО "Джерело дитячих мрій" та усі наші спілчани, джерелятка, хочуть висловити свою величезну подяку Союзу українок Америки. Усім вашим волонтерам, благодійникам, які долучилися як до фінансової, так і до гуманітарної допомоги для наших діток до Дня святого Миколая і в різдвяний час і принесли багато радості», - йдеться у дописі.

У громадській організації висловили вдячність членкиням СУА за надіслані одяг, іграшки, взуття, солодощі та різні корисні речі для малечі, за подаровані дітям радість і усмішки.

«Ви - велика команда людей, які мають велике, добре серце, ви команда, яка готова допомогти завжди! Дякуємо вам за таку важливу для нас підтримку і за вашу любов до України!», - зазначили в ГО «Джерело дитячих мрій».

Як повідомляється, три великі посилки з подарунками були надіслані зі США в листопаді, а гостинці передали адресатам наприкінці січня 2020 р.

Громадська організація «Джерело дитячих мрій» була створена заради допомоги та покращення життя соціально незахищених верств населення.

Фото: Укрінформ, ГО "Джерело дитячих мрій"

Відео: UNWLA Branch 140