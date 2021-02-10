Українки Америки передали гумдопомогу для малозабезпечених дітей в Україні
Про це повідомляється на сторінці ГО «Джерело дитячих мрій» в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«ГО "Джерело дитячих мрій" та усі наші спілчани, джерелятка, хочуть висловити свою величезну подяку Союзу українок Америки. Усім вашим волонтерам, благодійникам, які долучилися як до фінансової, так і до гуманітарної допомоги для наших діток до Дня святого Миколая і в різдвяний час і принесли багато радості», - йдеться у дописі.
«Ви - велика команда людей, які мають велике, добре серце, ви команда, яка готова допомогти завжди! Дякуємо вам за таку важливу для нас підтримку і за вашу любов до України!», - зазначили в ГО «Джерело дитячих мрій».
Як повідомляється, три великі посилки з подарунками були надіслані зі США в листопаді, а гостинці передали адресатам наприкінці січня 2020 р.
Громадська організація «Джерело дитячих мрій» була створена заради допомоги та покращення життя соціально незахищених верств населення.
Фото: Укрінформ, ГО "Джерело дитячих мрій"
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