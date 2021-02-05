Посольство в Чехії нагадало українцям, що не співпрацює з посередниками, і попередило про шахрайство

Посольство України в Чехії повідомило, що не співпрацює з жодними посередницькими фірмами чи фізичними особами-посередниками і закликало українців не користування послугами тих, хто пропонує за гроші «вирішити» ті чи інші питання або оформити документи в консульському відділі Посольства України в Чеській Республіці.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Останнім часом ми знову зустрічаємося із випадками, коли громадянам України пропонують за фінансову винагороду «вирішити» ті чи інші питання, або оформити документи в консульському відділі Посольства України в Чеській Республіці. У зв’язку з цим інформуємо, що ми не співпрацюємо з жодними посередницькими фірмами чи фізичними особами – посередниками», - зауважили в посольстві.

Як попередили в дипустанові, «звертаючись до посередників, ви наражаєтеся на небезпеку стати жертвами шахраїв, що може спричинити для вас як фінансові втрати, так і більш серйозні проблеми, пов’язані з «оформленням» фіктивних документів».

У посольстві наголосили: «Ми докладаємо максимум зусиль, щоб ви могли зручно і швидко отримати в консульстві всі необхідні послуги, і постійно працюємо над удосконаленням системи реєстрації та прийому громадян».

Наприклад, повідомляється, що термін очікування на отримання більшості послуг станом на сьогодні, як правило, не перевищує 10 днів. До того ж, якщо громадянину України потрібно подати документи на новий закордонний паспорт, вже не потрібно приходити у консульство двічі, як це було раніше – для подачі документів і взяття біометричних даних. Зараз усе це можна зробити за один раз.

Записатися на прийом до консульства самостійно не складно. Це можна зробити, перейшовши за цим посиланням на сайті посольства https://registration.mfa.gov.ua і заповнивши невеличку анкету (варто вказувати справжні й актуальні номери телефонів та електронної пошти, щоб у посольстві могли, у разі необхідності, зв’язатися з заповнювачем анкети).

«Якщо якийсь посередник обіцяє вам, що запише вас до консульства, бо нібито має там якісь «зв’язки», знайте – це елементарне шахрайство, бо все, що він зробить, це протягом кількох секунд заповнить електронну форму і візьме з вас за це чималі гроші. Подумайте, чи варто платити за те, що ви елементарно можете зробити самі безплатно?», - зазначили в посольстві.

У випадку, якщо людина «не дружить» з технікою, у посольстві радять: замість того, аби звертатися до посередників і платити їм ні за що, краще попросіть сусіда, знайомого, врешті-решт сина чи дочку зареєструвати вас – це можна зробити навіть з України.

Після запису залишається тільки зробити необхідні копії документів в найближчому копі-центрі та прийти до консульства у обраний при реєстрації час і день.

Якщо виникнуть запитання, співробітники посольства під час надання послуги обов’язково допоможуть їх вирішити.

«Багато-хто думає, що чесно і без хабарів в українських установах отримати послуги неможливо, і тому за звичкою йдуть до посередників, які нібито можуть «вирішити питання». Ми хотіли б, щоб ви переконалися, що це не так. У нашому консульстві ви зможете отримати всі необхідні послуги без жодних посередників, виключно за тарифами, які вказані на нашому сайті», - зазначили посольстві.

Громадян України вкотре закликали оминати посередників і з усіх питань звертатися безпосередньо до консульського відділу за телефоном +420 227 020 212, email-адресою: konzulat@volny.cz чи писати повідомлення на сторінку посольства в Фейсбуці або Інстаграмі.

«Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, повідомте про це посольство за електронною адресою emb_cz@mfa.gov.ua, через скриньку для скарг і пропозицій, що знаходиться у залі для очікування консульського відділу, або на особисту електрону скриньку посла ukrposol.cz@gmail.com», - зазначили в дипустанові.