В Румунії помер відомий поет, науковець і діяч діаспори Іван Арделян

На 79-му році життя відійшов у вічність видатний поет, заслужений університетський професор, засновник Клузької філії Союзу українців Румунії Іван Аределян.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Арделяна не стало 3 лютого в місті Клуж-Напока.

«Союз українців Румунії висловлює найщиріші співчуття скорботній родині та глибокий сум з приводу непоправної втрати», - зазначили в організації.

Як повідомляється, Іван Арделян народився 4 червня 1942 року в селі Кричунів Марамуреського повіту. Здобув середню освіту в ліцеї імені Драгоша Воде в місті Сігету Мармацієй, потім закінчив Фізико-математичний факультет Клузького Університету імені Бабеша-Бойоя, де згодом працював викладачем фізики. Був нагороджений Премією Румунської Академії ім. Константіна Мікулеску (1980 р.) та численними почесними грамотами за наукову діяльність.

У 2007 році Орадський Університет удостоїв його титулом «Doctor Honoris Causa», а у 2012 році отримав почесне звання «Заслужений професор фізичного факультету Клузького Університету імені Бабеша-Бойоя».

Арделян підготував багато поколінь студентів і магістрів, під його керівництвом чимало з них захистили свої докторські дисертації.

Він - автор багатьох наукових праць і книг, в тому числі колективних.

Дебютував з віршами в українській газеті «Новий вік» 1961 року. Видавничий дебют відбувся в 1987 році з книгою «Дорога» (Видавництво «Критеріон»).

Друкувався в збірнику «Обрії» та різних журналах.

Автор ряду поетичних збірок: «Ностальгія вікон» (2000) – нагороджена дебютною премією Спілки письменників Румунії; «По той бік небесних порогів» (2001); «Зруками до неба» (2002); «Осінні сни» (2003); «Срібні думи» (2005); «Іржаві сліди» (2006); «Баланс абсолютний» (2009), «Симфонія душі» (2017), «Daţi cerului azur» (румунською мовою в перекладі Степана Ткачука, 2001).

Опублікував книгу румунською мовою «Însemnări de călătorie» (2004).

Член Спілки письменників Румунії і редколегії журналу українських письменників Румунії «Наш голос».