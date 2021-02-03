Дитячу версію фільму "Віддалений гавкіт собак" включили до шкільної програми у Данії

Дитяча версія фільму "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) данського режисера Саймона Вільмонта про життя 10-річного хлопчика на лінії розмежування на Донбасі увійшла до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Королівстві Данія.

"Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" данського режисера Саймона Вільмонта спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії розповідає про життя 10-річного хлопчика Олега, який живе на лінії розмежування на Донбасі. Творці фільму протягом року спостерігали за життям дитини та його бабусі, розкриваючи тему впливу військового конфлікту на дітей. Дитяча версія цього фільму "Олег і війна" включена до шкільної програми для учнів 6-9 класів Данії", - йдеться у повідомленні.

Завдяки Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), Данському кіноінституту і Данському шкільному центру учні дізнаватимуться про права дітей, роблячи власні короткометражні фільми, натхненні фільмом "Олег і війна". Фільм також знайомить данських школярів з Конвенцією про права дитини та Цілями сталого розвитку ООН.

Зйомки фільму "Віддалений гавкіт собак" відбувалися у Гнутовому Донецької області з 2015-го до 2017 року. У серпні 2020 року фільм був номінований на премію "Еммі". До цього стрічка отримала премію Джорджа Фостера Пібоді в категорії "Документальні фільми", а у 2018 році потрапила до списку фіналістів премії "Оскар" в номінації "Найкращий документальний фільм".

Фото: The Distant Barking of Dogs / Фейсбук