Українець удруге потрапив до Чеської книги рекордів

Український психотерапевт Ростислав Прокоп’юк увійшов до Чеської книги рекордів за те, що позбавив тисячі людей звички палити.

Він представив нагороду 29 січня, передає Радіо Свобода.

«Це вельми позитивна справа, яку робить пан Прокоп’юк, – допомагає сотням і тисячам людей», – сказав президент агенції «Добрий день» Мірослав Марек, який зафіксував рекорд 20 січня.

Мірослав Марек (праворуч), президент організації «Добрий день», фіксує чеський рекорд українського психотерапевта Ростислава Прокоп’юка у боротьбі з курінням

Розповідаєьтся, що за 29 років роботи Прокоп’юк допоміг кинути палити близько 6 тисячам пацієнтів, серед яких багато артистів чеського шоубізнесу. Слава до лікаря прийшла після ефіру на чеському телебаченні з акторкою Їржиною Богдаловою, яка кинула курити на очах мільйонів глядачів.

Прокоп’юк допомагає позбутися й інших шкідливих звичок за один 15-хвилинний прийом у формі розмови – він називає це методом «зворотної реальності». Послуга коштує 3 тисячі чеських крон (3,9 тисячі гривень), або 2,5 тисячі крон (3,2 тисячі гривень) для пенсіонерів, студентів і вагітних жінок.

Лікар каже, що дає річну гарантію на результат, але додає, що лише 10 відсотків клієнтів повертаються для повторної терапії. Єдина умова для успішного результату – людина справді має захотіти позбутися шкідливої звички.

«Вона мусить прийти, сісти й пустити мене до своєї підсвідомості. Я ввожу її в стан, коли вона закурила свою першу сигарету й повертаю її зворотно. Вона викурює «другу сигарету» й переконується, що вже не курить», – сказав Прокоп’юк Радіо Свобода.

Як зазначається, виходець з Волині Прокоп’юк також допомагає своїм співвітчизникам та просуває українську культуру. Він створив «Форум культурного партнерства», що організовує українські культурні події в Празі, та збирає гроші на ліки для українських військових.

Зокрема, Прокоп’юк перераховує військовому госпіталю в Києві гроші з продажу своїх образотворчих робіт. Одну з них перетворили на найбільшу в Чехії картину з шоколаду, що також відзначили в Чеській книзі рекордів влітку 2019 року.

Фото: RadioSvoboda.org (RFE/RL)