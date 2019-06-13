Шоколадна картина українського художника потрапила до Книги рекордів Чехії
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чехії у Facebook.
«Шоколадна картина українського психолога і художника Ростислава Прокоп'юка під назвою "На хвилях" потрапила до Книги рекордів Чеської Республіки», - повідомляється у дописі.
Зазначається, що картину було створено із 1,7 кг 60-відсоткового бельгійського шоколаду та природних фарб. У кінці вернісажу її виставили на аукціон за 6 тисяч чеських крон (близько 350 доларів), оригінал було продано за 8 тисяч крон.
Повідомляється, що усі виручені кошти підуть на закупівлю ліків для військового госпіталю в Києві.
У Празі діє «Форум культурного партнерства» — ініціатива сім'ї Прокоп'юків, покликана популяризувати українську культуру в Чехії. В рамках Форуму проходять виступи українських митців, музичних гуртів, письменників та громадських діячів. Зокрема, у його роботі брали участь: Піккардійська терція, Юрій Винничук, Сергій Притула, шоу «Вар'яти» тощо.
Українська громада в Чехії нараховує понад 130 тисяч осіб.
Фото: Радіо Свобода, Depo.ua, Rostislav Prokopjuk
Відео: Телеканал ATR