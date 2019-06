Шоколадна картина українського художника потрапила до Книги рекордів Чехії

Картина українського психотерапевта і художника Ростислава Прокоп'юка під назвою "На хвилях", створена із шоколаду і природних фарб, увійшла до Книги рекордів Чеської Республіки.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чехії у Facebook.

«Шоколадна картина українського психолога і художника Ростислава Прокоп'юка під назвою "На хвилях" потрапила до Книги рекордів Чеської Республіки», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що картину було створено із 1,7 кг 60-відсоткового бельгійського шоколаду та природних фарб. У кінці вернісажу її виставили на аукціон за 6 тисяч чеських крон (близько 350 доларів), оригінал було продано за 8 тисяч крон.

Повідомляється, що усі виручені кошти підуть на закупівлю ліків для військового госпіталю в Києві.

Як повідомляють ЗМІ, картину «На хвилях» перетворили на шоколадну копію розміром 49 на 34,5 сантиметри чеські художники Наталія Схейбалова і Петр Філіпец.

На вернісажі можна було придбати також інші роботи митця.

Художник регулярно організовує у Празі продаж своїх картин і різні благодійні проекти, а

зібрані кошти передає до Київського військового госпіталю.

Як відомо, Ростислав Якович Прокоп'юк (нар. 29 січня 1958 року) — відомий чеський психолог залежностей українського походження. 2006 року Ростислава було включено до швейцарської енциклопедії Who Is Who як одного з відомих представників Чехії.

Ростислав Прокоп'юк має громадянство України, постійно займається популяризацією батьківщини серед чехів, підтримує бійців АТО, організовує виступи українських гуртів у чеській столиці.

У Празі діє «Форум культурного партнерства» — ініціатива сім'ї Прокоп'юків, покликана популяризувати українську культуру в Чехії. В рамках Форуму проходять виступи українських митців, музичних гуртів, письменників та громадських діячів. Зокрема, у його роботі брали участь: Піккардійська терція, Юрій Винничук, Сергій Притула, шоу «Вар'яти» тощо.

Українська громада в Чехії нараховує понад 130 тисяч осіб.

Фото: Радіо Свобода, Depo.ua, Rostislav Prokopjuk

Відео: Телеканал ATR