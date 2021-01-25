В країнах Європи стартувала інформаційна кампанія «Я – українець»

Організація закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) розпочала інформаційну кампанію «Я – українець» в ряді країн Європи.

Про це повідомляється на сайті КРЦ, передає Укрінформ.

«25 січня добровольці від Міжнародної неурядової організації «Координаційний ресурсний центр» розпочали міжнародну інформаційну кампанію "Я – українець" в Естонії, Словаччині, Чехії та Хорватії», – зазначив координатор ініціативи Олекса Мартінец.

У лютому та березні до кампанії приєднаються добровольці КРЦ з Австралії, Великобританії та Польщі.

Як зазначається, відповідно до рішення Організації Об’єднаних Націй (ООН), в 2021 році 55 держав запланували провести національні переписи на своїх територіях. Наприклад, підрахунки 2021 дадуть можливість зібрати дані про українську мову.

«Всі ці переписи населення мають особливе значення, оскільки зібрані дані можуть впливати на планування заходів, щоб в країнах проживання і закордонним українцям жилося краще. Результати перепису значно допоможуть у галузі національного шкільництва, культури та використання української мови за межами України», - вважають експерти міжнародної інформаційної кампанії «Я – українець».

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Зокрема, як повідомив раніше КРЦ, Центральний кризовий штаб уряду Чеської Республіки 20 січня 2021 вирішив не відкладати запланований підрахунок людей, будинків і квартир у 2021 році. У зв’язку з цим Організація закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» також заявила про готовність розгорнути в Чехії інформаційну кампанію «Я – українець».

Як зазначається, підрахунок у 2021 році проходитиме в дистанційному режимі з 27 березня. Термін закінчення – 9 квітня 2021 року. З 12 березня в Чехії запрацює контактний центр. Його робітники відповідатимуть на питання, отримані по телефону, електронною поштою та в живому чаті. Також на сторінках https://www.czso.cz можна буде побачити чатбот.

Метою підрахунку, як повідомляється, є створення доступної статистичної інформації про фізичних осіб, домашнє господарство, квартирний та домовий фонд на всій території Чехії на момент підрахунку.

Такий перепис населення проводять в Чехії раз на десять років, перший підрахунок відбувся 1 березня 2001 року. Результати перепису 2021 року, як очікується, мають бути відомі вже цьогоріч.

В Координаційному ресурсному центрі зазначають, що усі охочі приєднатися до інформаційної кампанії «Я – українець» або фінансово допомогти добровольцям КРЦ можуть безпосередньо зв’язатися з офіційними представниками центру у відповідній країні перебування або надіслати листа на електронну пошту ingocrc@gmail.com з позначкою «Census 2021».

Підтримати інформаційну кампанію КРЦ можна також в Фейсбуці. Детальніше про це за посиланням.

Організація закордонних українців та друзів України Міжнародна неурядова організація «Координаційний ресурсний центр» є інформаційним об’єднанням, яка здійснює свою діяльність в державах-членах НАТО і ЄС та в Україні. Міжнародну організацію КРЦ створено в Чехії. Представництво КРЦ також є в Україні.

Найпопулярнішими проєктами об’єднання є Інформаційний портал, КРЦ – корпус спостерігачів на виборах, UKRmemorial – українські поховання, пам’ятники, барельєфи, День із закордонним українцем.