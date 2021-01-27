Про українок – Праведниць народів світу розкажуть жінки діаспори в День пам’яті жертв Голокосту

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту ділиться історіями українських жінок, які рятували євреїв від знищення нацистами й були визнані Праведницями народів світу.

Про це йдеться на сторінці СФУЖО в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні вшановуємо відважних та милосердних жінок - українок, рятівниць, визнаних Праведницями народів світу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Праведники народів світу - це почесне звання, що присвоюється від імені Держави Ізраїль неєвреям, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами.

У СФУЖО додали, що «українське жіноцтво світу у цей день не лише згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує своє прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого та організованого насилля щодо людей».

«У цей День скорботи й пам'яті ми сумуємо, співпереживаємо і висловлюємо свої співчуття болю за втратам внаслідок трагедії - ґеноциду, ім'я якому Голокост. Ми пам'ятаємо. Згадуємо сьогодні тисячі героїв та героїнь, хто, ризикуючи життям, рятував приречених на смерть. Україна - четверта країна за кількістю Праведників народів світу. Серед понад 27 000 Праведників народів світу на сьогодні вже визнано 2659 українців», - зазначили в СФУЖО.

Як повідомляється, про українок - Праведниць народів світу можна прочитати на сторінці СФУЖО у Фейсбуці.

Зокрема, перша історія – про Катерину Сікорську з містечка Підгайці Тернопільської області.

Як розповідається, вона була вдовою, сама виховувала трьох доньок Ірину, Христину та Марію. У часи німецько-фашистської окупації, коли почалися знищення євреїв, жінка врятувала від гетто двох єврейських підлітків Леона і Доліка Кресселів та сусіда-єврея Михайла Кляра і переховувала їх у себе в хаті протягом восьми місяців у схованці під підлогою в кухні.

Навесні 1943 року за доносом була заарештована німецькою поліцією. Поліцаї знайшли у хаті переховуваних людей та арештували їх. У серпні 1943 року Сікорську засудили на публічному процесі й стратили за переховування євреїв. Їй було 36 років. Три неповнолітні доньки жінки залишилися сиротами. Доля Михайла Кляра та братів Кресселів невідома.

28 травня 1995 року ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму «Яд Вашем» визнав Катерину Сікорську та її доньку Ірину Гутор (дівоче прізвище Сікорська) Праведниками світу. Їх імена викарбувані на стіні пошани в Саду Праведників у Єрусалимі.

Спогадом про цю героїчну жінку поділилася Ірина Корпан (внучка героїні), авторка та режисерка кількох документальних фільмів. Живе у Торонто. Детальніше про Катерину Сікорську та про долю родини можна дізнатися з документального фільму Корпан «Вона заплатила життям».

Відома канадська письменниця Марша Форчук Скрипух написала повість для дітей «Не скажіть нацистам» («Don’t tell the Nazis»), яка базується на історії родини Сікорських. Книжка опублікована у видавництві «Scholastic».

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій