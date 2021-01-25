Про значення Акту Злуки для українців закордону розповідає документальна виставка

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) представив документальну онлайн-виставку «До Дня Соборності України».

Про це повідомляється на сторінці архіву в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Традиція відзначання Дня Соборності протягом десятиліть зберігалася у колах української еміграції, розкиданої по всьому світові. Про те, яке значення для українського національного руху в еміграції у ХХ ст. мала злука Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та як українці за кордоном відзначали це свято, розповідає репрезентована документальна онлайн-виставка Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) – «До Дня Соборності України» https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/546», - йдется у повідомленні.

У ЦДАЗУ зауважили, що «свято Соборності – день єднання українських земель та утвердження їх неподільності, закріплене Актом злуки 22 січня 1919 р., набуває особливого значення та звучання сьогодні, коли територіальну цілісність держави доводиться відстоювати зі зброєю в руках».

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.