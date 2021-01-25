МІОК презентує портал про українознавчі освітні заклади за кордоном
Про це повідомляється на сторіці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, на заході можна буде довідаєтися, як працювати на новому сайті, ознайомитися з його інструментарієм і перевагами, які цей ресурс надає своїм користувачам.
Зауважується, що «Український освітній всесвіт» – це перша у світі комунікаційна платформа, яка в онлайн-режимі дасть змогу швидко та якісно створювати новий інтелектуальний продукт, обмінюватися досвідом, шукати й знаходити нові підходи для роботи з учнями та студентами різних вікових категорій. Вона створена для запровадження інновацій до освітнього процесу українознавчих освітніх закладів за кордоном, а також для поширення знань про українську культуру та історію у країнах проживання.
Крім того, проєкт покликаний сприяти мережуванню, налагодженню комунікації та співпраці між різними типами українознавчих освітніх закладів за межами України, формуванню освітнього середовища, розвитку й зміцненню української освіти за кордоном, учні та студенти якої в майбутньому оперуватимуть правдивими знаннями про Україну й українську культуру в країнах проживання.
До участі в заході запрошені, зокрема, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус, президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, начальниця Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України Лариса Дір, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) СКУ Оксана Левицька, українські освітяни з усього світу.
Подія відбудеться онлайн на платформі Zoom о 17.00 за Києвом 12 лютого. Долучитися можна за посиланням.
Meeting ID: 836 3603 5391
Passcode: MIOK.
Участь у заході безкоштовна. Для попередньої реєстрації необхідно заповнити відповідну форму: https://forms.gle/oDpAqzi7y7tavRgf8.
За детальнішою інформацією можна звертатися за електронною адресою: congress@miok.lviv.ua.
Детальніше про проєкт «Портал «Український освітній всесвіт» можна дізнатися за посиланням.
Фото: Укрінформ, miok.lviv.ua