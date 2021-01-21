У Бухаресті українці відначили 130-річчя від дня народження Павла Тичини

У центральному приміщенні Союзу українців Румунії (СУР) в Бухаресті відбувся триденний культурний захід, присвячений 130-й річниці від дня народження українського поета, публіциста, громадського діяча Павла Тичини.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У заході взяли участь голова Союзу українців Румунії депутат Микола Мирослав Петрецький, письменники та редактори сурівських видань та представники адміністративного департаменту СУР. До події долучився онлайн перший заступник голови СУР Василь Пасинчук.

У рамках заходу обговорювались життя і творчість поета, а редактори часописів СУР Ірина Ковач, Тереза Шендрою, Штефанія Пєтряну та секретарка СУР Андрея Бошняґа продекламували вірші Тичини українською мовою та в румунському перекладі Лео Бутнару.

Перша частина заходу відбулася 16 січня в приміщенні Бухарестської філії СУР за участю симпатизантів філії та шанувальників української культури, друга частина – 17 січня в Бухарестській українській православній церкві, де відбулася панахида за упокій українського поета, повідомив голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста.

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Голова СУР Микола Мирослав Петрецький підкреслив, що своїми культурними заходами члени Бухарестської філії успішно популяризують українську культуру, а також твори українських письменників у Румунії.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії