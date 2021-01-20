В Румунії пройшов онлайн XXVIII Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців

Марамороська філія Союзу українців Румунії (СУР) провела 17 січня в режимі онлайн XXVIII Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців.

Про це повідомлєяться на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У заході взяли участь члени Ради CУР, голови повітових філій СУР, голови сурівських місцевих організацій Мараморської філії, представники Українського православного вікаріату та Українського греко-католицького вікаріату Румунії, вчителі та гості.

Голова СУР, депутат Микола-Мирослав Петрецький передав своє відеовітання учасникам, в якому підкреслив важливість заходу в популяризації прадідівських традицій та звичаїв українців.

Учасники онлайн-фестивалю розповіли про значення різдвяно-новорічних звичаїв українців, які сприяють просуванню культурної самобутності української меншини в Румунії. Вони висловили сподівання, що наступного року цей фестиваль відбуватиметься у звичайних умовах у місті Сігету Мармацієй.

У рамках заходу пролунали українські колядки у виконанні групи колядників зі села Вишівська Красна Марамороського повіту на чолі з головою місцевої організації Юрою Мочернаком та групою колядників з села Коштіль Марамороського повіту на чолі з вікарієм Українського греко-католицького вікаріату Румунії Василем Колопельником.

Також були ппродемонстровані відеозаписи минулорічного Міжнародного фестивалю колядок та зимових звичаїв українців.

Фестиваль спрямований на збереження та просування зимових традицій та обрядів українців Румунії, a також українців закордону, наголосив голова Марамороської філії СУР Мирослав Петрецький. Він відзначив, що захід, який вже став традиційним, повинен був продовжуватися навіть у важких умовах, спричинених пандемією коронавірусу, з дотриманням усіх рекомендацій влади.