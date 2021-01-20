В Анкарі на Водохреще відслужили літургію українською

З нагоди Хрещення Господнього в Анкарі відбулася святкова літургія, яку українською мовою провели священник Вселенського патріархату отець Харлампій та патріарший диякон отець Яків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Передаю слова особливої вдячності Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за те, що проведення молитви рідною мовою для української громади Анкари стало хорошою традицією. Ми це дуже цінуємо, нас це зміцнює, нас це надихає», - сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Богослужіння священників Вселенського Патріархату українською мовою в Анкарі / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Він побажав миру та процвітання Державі Україна, громаді - духовного та фізичного здоров’я, багато добрих справ у новому році.

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Як відомо, 19 січня християни східного обряду святкували Хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має декілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан, Ордань.