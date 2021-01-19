Союзу українців у Великій Британії – 75 років

Союз українців у Великій Британії (СУБ), який є найстарішою українською громадською установою у Сполученому Королівстві з центром у Лондоні, відзначає сьогодні 75 років свого існування.

Про це повідомляється на сторінці СУБ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У заяві Ради директорів СУБ з нагоди 75-ї річниці організації йдеться: «19-20 січня 1946 року в повоєнному Единбурзі - на свято Йордан - відбулися вступні Загальні збори Союзу українців у Великій Британії (Association of Ukrainians in Great Britain, AUGB). Сьогодні, через 75 років, ми з повагою пам’ятаємо членів-засновників СУБ, які наприкінці Другої світової війни були розселені далеко від своєї батьківщини».

Як зазначається, сюди входили: українці, які проходили службу в збройних силах Канади, частина з яких прибула до Великої Британії в 1940 році; перші українські поселенці з України в Манчестері, еміграції яких до Канади завадив початок Першої світової війни в 1914 році; українці, депортовані до Сибіру під час радянської окупації та анексії Західної України (1939 р.), Північної Буковини (1940 р.) та Закарпатської України (1945 р.), які разом з поляками як громадяни Польщі дісталися до Близького Сходу, де був створений II Корпус польської армії під командуванням генерал-лейтенанта Владислава Андерса; учасники визвольної боротьби ОУН-УПА, які влітку 1944 р. були схоплені під час німецьких рейдів та перевезені до Франції, де на Західному фронті вже йшли важкі бої.

Більшість із них виступили на стороні західних союзників і прибули до Британії на початку 1945 р. За ними слідували українські остарбайтери та біженці в Європі (1947 р. і далі) та члени Української дивізії (1947 р.), інтерновані в Ріміні, Італія, наприкінці війни - всім їм допомагало Центральноукраїнське бюро допомоги в Лондоні (Central Ukrainian Relief Bureau in London), а потім СУБ.

Це покоління українців стало свідком численних трагічних подій на українській землі та за її межами як до, так і під час Другої світової війни, а потім опинилося на чужині. «Глибока віра, патріотизм та щедрість об’єднали їх у спільній справі збереження їхньої української ідентичності, підтримки членів громади, які потребують допомоги, та допомоги їхній батьківщині Україні стати вільною, незалежною та суверенною державою», - йдеться в заяві.

Як зауважується, ці цінності та прагнення об'єднували та сприяли народженню Союзу українців, керівні принципи якої були прийняті під час інавгураційної наради організації в Единбурзі 19-20 січня 1946 року. «З тих пір СУБ невтомно працював, щоб представляти, розвивати, просувати та підтримувати інтереси української громади у Великій Британії. Він здобув повагу та створив тісні робочі й культурні зв'язки з різними органами, групами та приватними особами по всій Великій Британії та в усьому світі, в Україні, Європі, Північноамериканському континенті та Австралії», - зазначається в заяві.

Зауважується, що СУБ у зв’язку з пандемією COVID-19 змушений вдкласти всі ювілейні святкові події на пізніший термін. «Тим не менше, сьогодні ми надсилаємо свої вітання та найкращі побажання всім відділенням та осередкам СУБ, а також усім нашим членам, які відданістю та невтомною працею продовжують підтримувати авторитет, діяльність та добру репутацію нашої організації в місцевих громадах», - зазначається в заяві.

З нагоди 75-ї річниці СУБ Рада директорів побажала всім міцного здоров’я, успіху, процвітання та щастя, а також збереження пам’яті про засновників та всіх членів СУБ.

Як повідомлялося, СУБ веде культурно-освітню, видавничу, харитативну, зовнішньо-інформативну, господарську та репрезентативну перед британською владою діяльність.

Організація діє через автономні секції, ради і постійні комісії, а поза Лондоном існують відділи та осередки. Бібліотеки, канцелярії тощо розміщуються в Домах СУБ.

Союз українців у Великій Британії є корпоративним членом Української всесвітньої координаційної ради, Світового конгресу українців, Світової конфедерації українських державницьких організацій, Європейського конгресу українців, Українського крайового патріархального об'єднання (Лондон, Велика Британія).

Структурно СУБ включає секції: Бібліотеку і Музей ім. Тараса Шевченка, Комісію допомоги українському студентству, Організацію українських жінок у Великій Британії та Спілку українських учителів і виховників.

Корпоративними членами СУБ є Спілка української молоді у Великій Британії, Українська інформаційна служба тощо. Таким чтном, СУБ представляє практично весь спектр українства у Великій Британії.

Діяльність СУБ базується на доброчинності.