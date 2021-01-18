Об’єднання українців у Польщі представило свій новий сайт та логотип

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) представило свій новий логотип і сайт ukraincy.org.pl, покликаний стати джерелом інформації про українську нацменшину у Польщі та про ОУП.

Про це повідомляє Наше слово, передає Укрінформ.

««ОУП» – це громадська організація, яка об’єднує українську меншину в Польщі та підтримує українсько-польський діалог», – читаємо на новоствореному сайті ukraincy.org.pl. Там можна навіть дізнатися, як підтримати організацію, просто роблячи онлайн-покупки», - зазначається у повідомленні.

Під час підготовки сайту його розробники звертали увагу не лише на те, аби він був функціональним для членів організації, а й також – аби він став джерелом інформації про українську нацменшину у Польщі та про ОУП.

Сайт має кілька розділів, зокрема про саму організацію та її структуру, команду та діяльність. Наприклад, з опублікованого там портфоліо можна дізнатися про різні форми культурної активності ОУП.

«Можна шукати за категоріями з поділом на заходи, ансамблі, видавничі позиції. Нам було важливо, аби сайт був якомога більш сучасним, прозорим та функціональним, щоб на ньому можна було швидко знайти інформацію, яка цікавить користувачів», – каже Анна Кертичак, що працювала над концепцією та змістом сторінки.

Як зазначають розробники, сайт також не мав бути хронікою всіх подій за останні кілька десятків років. «На інтернет-сторінці має бути все базове. Коли хтось захоче поглибити знання про ту чи іншу культурну подію, освітній чи видавничий проєкт, він зможе подивитися відеоматеріали, – розповідає Кертичак.

На сайті заохочують приєднуватися до ОУП. У розділі «Підтримка» є інформація про те, як стати членом Об’єднання та чому це важливо. Також там розповідають, як можна допомогти організації.

«Представники неурядового сектору не можуть залежати лише від ґрантових грошей. Вони завжди потребуватимуть індивідуальної підтримки людей. Саме тому ці структури називаються громадськими», – пояснює Кертичак.

Це дозволяє фінансувати поточну діяльність, мати ресурси для так званого «власного вкладу» (у випадку реалізованих на ґрантові кошти проєктів часто вимагають, аби організація самостійно оплатила якусь частину) чи фінансувати заняття, які інші установи з різних міркувань не хочуть підтримувати.

Як зазначається, допомагати представникам громадського сектору можна по-різному – навіть під час онлайн-шопінгу, яким багато хто займається частіше в умовах пандемії. Ціна покупок при цьому не зміниться, а зробити це можна у магазинах, які беруть участь у програмі FaniMani. На сайті Об’єднання є детальніші пояснення.

Автори рекомендують звернути увагу також на розділ «Контакти», адже разом зі зміною адреси сайту міняються й контактні е-мейли відділів та Головної управи ОУП.

Сайт містить також посилання на сторінки Об’єднання у соцмережах – Фейсбуці та Ютубі.

Крім нового сайту, який постійно розбудовується і поповнюється новими даними, організація має новий логотип та цілісну візуільну ідентифікацію. Його створив Андрій Філь – українець із Польщі.

Він пояснює: «лого» має символізувати об’єднання людей навколо конкретної ідеї, у цьому випадку – української організації.

«Багато хто питає, що означають на малюнку латинські букви «U» та «О». У історичних або стилізованих українських шрифтах, як, наприклад, у чудово спроєктованому шрифті Рутенія, ці два знаки стоять один під одним та означають сучасну українську букву «У». Так записану «У» бачимо також у логотипі Українського культурного фонду. Ми сприйняли її як візуальне поєднання традиції – західної і східної (латинки і кирилиці), бо це у певному сенсі показує нас – польських громадян з українською ідентичністю», – пояснює дизайнер.

Усі ці символи поєднані в один орнамент, який може нагадувати вишиванку. «Для багатьох саме вишиванка асоціюється з українською традицією», – додає Філь.

Кольори логотипу апелюють до українського державного прапора, але отримали більш тоновані відтінки.

Зауважується, що новий сайт та логотип з’явилися у межах конкурсу, який проводить Міністерство внутрішніх справ і адміністрації – на створення або модернізацію сайтів суб’єктів, що виконують завдання у галузі захисту, збереження та розвитку культурної ідентичності національних та етнічних меншин, або збереження та розвитку регіональної мови.

Розробники сайту мали півтора місяці, адже конкурс оголосили восени. Окрім ОУП, інтернет-сторінки оновили або створили сім інших організацій, які представляють словацьку, німецьку, вірменську, лемківську, кашубську та караїмську меншини.

Фото: nasze-slowo.pl (Логотип авторства Андрія Філя)