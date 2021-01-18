У посольстві в Швейцарії уклали перший шлюб за останні 5 років

У посольстві України в Швейцарії зареєстрували перший за останні п’ять років шлюб.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щиро вітаємо молодят Яцько Тетяну і Ляшенка Олексія із створенням нової української родини! Бажаємо щастя і здоров’я на довгі роки подружнього життя. Це перший шлюб за останні п’ять років, укладений у Посольстві України в Швейцарії», - зазначається в дописі.

Водночас в дипустанові повідомили про призупинення ведення консульського прийому громадян до 28 лютого 2021 року з огляду на рішення Федеральної ради про посилення заходів із протидії розповсюдженню СOVID-19 на всій території країни та з метою уникнення додаткових ризиків для здоров’я відвідувачів.

Як зауважили в посольстві, у зазначений період прийматимуться виключно клопотання громадян України щодо оформлення посвідчення на повернення в Україну у разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

«Усі звернення громадян, направлені поштою чи e-mail: посольство - emb_ch@mfa.gov.ua та консульський відділ - consul_ch@mfa.gov.ua, оброблятимуться у штатному режимі», - зазначили в диппредставництві.

Консульські дії: постановка на консульський облік, реєстрація дитини громадянином України за народженням, розгляд клопотання щодо видачі довідки про непритягнення до кримінальної відповідальності - можуть бути здійснені через пошту.

Нотаріальні дії, за необхідності та наявної можливості, в посольстві рекомендують вчиняти у швейцарського нотаріуса за місцем проживання/перебування у Швейцарії з подальшим засвідченням штампом Апостиль (APOSTILLE).

Фото: Посольство України в Швейцарії