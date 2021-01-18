Українці в Норвегії згадають традиції на Водохреще

Українська громада Східної Норвегії разом з Українською громадою Трондхейма запрошує усіх охочих на онлайн-захід дізнатися про українські традиції на Водохреще.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, учасникам зустрічі розкажуть про ворожіння.

Бажаючі можуть приєднатися безкоштовно до заходу 18 січня через Facebook Live о 20:00 UTC+02.

Зірковим гостем буде етнографиня, майстриня, реконструкторка народних строїв, колекціонерка народного вбрання, членкиня Секретаріату Товариства «Україна-Світ», керівниця секції «Етно-Світ» Валерія Левківська.

«Ніч на Водохреще магічна та унікальна – в цей час можна зазирнути у власне майбутнє. Передбачення своєї долі багато століть хвилювало насамперед дівчат, тому вони вдавалися до ворожби на судженого, кохання, стосунки, гроші. Ворожити прийнято напередодні Водохреща, ввечері 18 січня», - розповіла Левківська в соцмережі.

Мисткиня також є засновницею Міжнародного культурологічного проєкту «Від бабусі з любов’ю», учасницею міжнародних культурологічних заходів в Україні та за її межами.

Левківська також є засновницею міжнародної акції «Пошта Святого Миколая» та координатор онлайн міжнародної культурологічно-мистецької акції «До вас їде українській Миколай».

Левківська – часта гостя фестивалів, які проводить українська діаспора в Іспанії (Барселона та Фуенхірола), Угорщині (Будапешт), Австрії (Відень), Естонії (Сілламяе).

Читайте також: В ОАЕ громада вперше відзначила Щедрий вечір

Як повідомлялося, свято Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят у християн, що дотримуються юліанського календаря. Водохреще (Йордан, Водохрестя тощо) - традиційна назва народних святкувань, що проходять у день Богоявлення та Хрещення Господнього 19 січня.

Напередодні, 18 січня, у християн Другий Святвечір та Голодна кутя. В церквах після Божественної літургії відбувається чин великого освячення води.