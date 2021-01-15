В ОАЕ громада вперше відзначила Щедрий вечір

Українська громада ОАЕ цьогоріч вперше відсвяткувала Щедрий вечір.

Про це повідомив координатор громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Столиця Еміратів вперше відзначила Щедрий вечір та Маланку: з кутею, борщем, варениками, холодцем, налисниками, ще купою смаколиків і українською музикою наживо», - зазначив активіст.

Свято відбулося в одному з ресторанів готелю Rixos Premium Saadiyat Island, який з цієї нагоди розширив своє меню різноманітними українськими стравами.

У рамках свята відбулася двогодинна музична програма з живим виконанням.

Свою коляду онлайн представив також гурт Balaklava Blues з Торонто.

Семенов подякував усім, хто брав участь в підготовці свята, і кожному, хто приєднався, за підтримку українських традицій та знайомство з ними друзів-іноземців. «Відкриваємо світові багатство нашої культури разом!», - заохотив активіст.

Раніше українці відзначили в столиці ОАЕ Святвечір по-українськи. «Понад 180 гостей, 5 кг куті, 80 літрів борщу, 1200 вареників, 12 страв і коляда з Канади - так столиця Еміратів 6 січня зустріла Святвечір по-українськи в умовах антипандемічних обмежень у ресторані White курорту Jumeirah at Saadiyat Island Resort», - повідомив Семенов.

Фото: Yevheniy Semenov / Фейсбук